Nova playlist do Apple Music traz o melhor do R&B — inclusive em português

É deveras elogiável a tentativa da Apple de oferecer, no Apple Music, playlists que contemplem diferentes partes do mundo e produção musical em idiomas diversos. A nova playlist oficial da Maçã, lançada nesta semana, é mais uma tentativa nesse sentido — como informou a Billboard.

A playlist “Suave” traz o melhor do R&B mundial em três idiomas — inglês, espanhol e português. Como atrativo, a lista abriga também o lançamento oficial da nova música da rapper Melii, “Fresh Air”.

A programadora de música latina do Apple Music, Marissa Gastelum, declarou que a playlist é “o lar definitivo do melhor do R&B, independente do idioma”. Outros artistas destacados na playlist incluem Paloma Mami e Rosalía — ambas, aliás, ajudam na curadoria das músicas presentes e atualizam a lista todas as semanas com novidades.

Quem também comentou a novidade foi Alaysia Sierra, programadora de R&B e Hip Hop do Apple Music: “a música em si é uma linguagem universal, mas a melhor música quebra as barreiras do idioma. Quando artistas como Melii, Paloma Mami, Rosalía e outros fazem boa música, ‘Suave’ busca ser a interseção da cultura onde a música vem em primeiro lugar”.

A playlist “Suave” pode ser ouvida aqui. Aproveitem!

via 9to5Mac