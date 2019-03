Novos fones da Beats completamente sem fio poderão chegar em abril

A linha de fones de ouvido da Apple ganhou um reforço interessante nesta semana com a segunda geração dos AirPods, mas o restante da turma — que vive quase completamente sob a asa da sua subsidiária, Beats — já está há alguns meses sem novidades significativas. Bom, segundo a CNET, isso pode mudar muito em breve.

De acordo com a reportagem, a Beats poderá lançar já no próximo mês uma versão atualizada dos seus fones Powerbeats com uma mudança fundamental: a cordinha que liga os dois fones seria extinta, tornando o equipamento totalmente sem fio — como os próprios AirPods.

As fontes ouvidas pela CNET afirmam que uma mudança do tipo não proporcionaria uma competição interna entre os produtos da Apple, já que, ao contrário dos AirPods, os Powerbeats são explicitamente focados num público ativo, com recursos e proteções específicas para usuários durante atividades físicas e exercícios.

Ao que tudo indica, os novos Powerbeats também serão equipados com o novo chip H1 que estreou nos novos AirPods — e, com isso, terão também as capacidades de conexão aprimoradas, o tempo de bateria estendido e o acesso rápido à Siri por meio do comando de voz.

Não há ainda qualquer suspeita em relação ao preço: os Powerbeats atuais custam US$200 (ou R$1.450 aqui no Brasil) — muito embora já possam ser encontrados em lojas como a Amazon por até metade disso — o que também é um indicativo da sua atualização próxima). Os novos AirPods, em sua versão mais cara, também saem por esse preço, o que, segundo as fontes, pode indicar uma subida de preço nos novos Powerbeats (talvez para US$250).

Interessados?

via MacRumors