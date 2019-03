Filme da semana: compre “Ilha dos Cachorros”, animação de Wes Anderson, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. O título selecionado desta vez foi “Ilha dos Cachorros”, uma animação de Wes Anderson.

Confira o trailer dele:

Eis o que a Apple diz sobre o filme:

Quem conhece o trabalho do diretor Wes Anderson já sabe o que esperar de “Ilha dos Cachorros”: humor sarcástico e personagens meticulosamente construídos. No retorno do cineasta ao stop motion desde o “Fantástico Sr. Raposo”, temos a história de um garotinho à procura do seu cachorro que, junto com os demais cachorros da cidade, foi exilado na Ilha do Lixo. Essa busca rende uma parceria inusitada entre o personagem e uma matilha. Anderson aborda o isolacionismo de maneira divertida e tocante com a ajuda das vozes de Bryan Cranston, Edward Norton e Bill Murray.