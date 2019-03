Rumor: “iPhone XI” virá com carregamento sem fio bilateral e carregador USB-C de 18W

Boas notícias para quem pretende trocar de iPhone no fim do ano, quando a nova geração dos smartphones da Apple for lançada!

O analista Ming-Chi Kuo, que tem ótimas fontes na cadeia de produção da Maçã, já havia comentado a possibilidade de os novos iPhones virem com um recurso capaz de carregar outros dispositivos (como Apple Watch e AirPods) apenas por contato, apoiando tais produtos na parte traseira do telefone — o que chamamos de carregamento sem fio bilateral. O recém-lançado Samsung Galaxy S10, por exemplo, conta com tal característica.

Hoje, o Macotakara corroborou essa informação, afirmando que tal recurso chegará mesmo aos iPhones de 2019 graças a tecnologia “Wireless PowerShare”, da Integrated Device Technology. Agora é torcer para que as baterias desses iPhones sejam grandes/boas o suficiente para não apenas alimentar o aparelho como também esses outros acessórios/dispositivos. 😝

O site japonês também informou que os aparelhos continuarão utilizando o conector Lightning, mas que o carregador passará a ser um USB-C de 18W (como temos hoje nos iPads Pro). A diferença, é claro, fica por conta do cabo (que seria Lightning/USB-C em vez de USB-C/USB-C). O carregamento rápido (USB PD, de power delivery) seria possível graças justamente a esse novo cabo, que teria adotado o conector Lightning C94 .

Vale notar que, em meados de fevereiro, o próprio Macotakara havia informado que os iPhones de 2019 manteriam o conector Lightning e o atual carregador de 5W. Então vamos absorver todas essas informações com bastante cautela, ainda que isso seja o mínimo esperado para os novos iPhones — um carregador de 5W não fazia mais sentido em 2018, que dirá em 2019…

