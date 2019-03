Novo jogo da franquia Angry Birds incorporará realidade aumentada

Angry Birds é o Menudo do mundo dos jogos para smartphone: estourou rapidamente, tomou o mundo de assalto numa magnitude impressionante e, tão rápido quanto surgiu, sumiu da mente coletiva da sociedade. Mas o famoso título dos pássaros bombásticos ainda existe, e sua desenvolvedora, a Rovio, está com um plano muito interessante para usuários do iOS.

Com o jogo Angry Birds AR: Isle of Pigs, donos de iPhones e iPads poderão usufruir das benesses da realidade aumentada e colocar as infames fortalezas dos porcos no mundo real, posicionando as estruturas em qualquer superfície plana e usando o próprio dispositivo móvel como estilingue para arremessar os passarinhos e destruir as construções o mais rápido possível.

O jogo é uma espécie de “continuação” de Angry Birds VR, a versão lançada há alguns meses para dispositivos de realidade virtual como o Oculus e o HTC Vive. A diferença é que, nessa nova versão, o usuário terá a liberdade de examinar toda a sua área de ataque simplesmente dando voltas com o dispositivo pela fortaleza virtual; uma vez encontrado o ponto mais promissor para ataque, basta fazer um movimento de estilingue com o iPhone ou iPad e testemunhar a destruição.

Angry Birds AR: Isle of Pigs será disponibilizado em algum momento da primavera do hemisfério norte (que começou há alguns dias) e, inicialmente, será exclusivo para dispositivos iOS — seu aparelho, claro, precisa trazer suporte ao ARKit, o que significa que apenas o iPhone 6s e superiores, o iPad de quinta geração e superiores e os iPads Pro poderão rodar o jogo. Ele será gratuito, com microtransações internas.

Parece ótimo, não?

via Engadget