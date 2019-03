Apple libera o iOS 12.2 e o tvOS 12.2 para todos os usuários [atualizado]

Confira todos os vídeos exibidos hoje durante o evento especial da Apple Como divulgamos, a Apple lançou hoje um apanhado de novos serviços que alavanca a posição da companhia desde o mercado de streaming de vídeos, com o Apple TV+, perpassando pelo universo dos jogos com o Apple Arcade, até o âmbito financeiro, com o Apple Card. Como de costume, a Maçã já publicou todos os vídeos […]

Evento especial: Apple TV+ é a plataforma de conteúdo original de vídeos da Apple Chegamos à estrela principal do dia: a renovação do app Apple TV, que agora é um serviço totalmente maduro e com uma série de novidades. Sim, nós já estamos falando disso há algum tempo — e finalmente ele está entre nós! A ideia da Apple com o novo app Apple TV é tornar a experiência […]

Evento especial: Apple Arcade será o “Netflix dos jogos” para iPhones, iPads, Macs e Apple TVs Além de notícias e novas opções de pagamentos, a Maçã também apresentou hoje o Apple Arcade, seu primeiro serviço por assinatura para a App Store. O objetivo da empresa é oferecer um novo modelo de negócio para jogos casuais, normalmente oferecidos de graça, porém permitindo a desenvolvedores trabalhar sem anúncios e aproveitando o máximo de […]