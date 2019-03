Como desabilitar o Modo Escuro do macOS Mojave somente em alguns apps, como o Google Chrome

Eu nunca fui o maior fã do Modo Escuro, apesar de também não me incomodar em usar. Quando o macOS Mojave chegou com o seu Dark Mode muito bonito e super bem pensado para que nada ficasse visualmente estranho ou com constraste ruim, resolvi dar-lhe uma chance. Quase um ano depois, quem diria, ainda uso — e passei a gostar muito, diga-se de passagem.

Há algumas semanas, o navegador Google Chrome adicionou suporte ao Modo Escuro do macOS Mojave. Fui empolgando atualizar o meu, mas, na minha humilde opinião, o resultado não ficou tão bom.

Primeiro porque agora todas as janelas parecem incognito (navegação privada), apesar de o Google ter se preocupado em adicionar uma sutil diferença para reduzir esse “problema”. Segundo que muitos sites (a maioria?) têm fundo branco, ou seja, somente os cantos da janela estariam escuros; não consigo pensar em uma solução viável de como isso poderia ser resolvido, no entanto. Terceiro que os favicons pretos foram desenhados para abas claras e mal aparecem quando o Modo Escuro está ativado.

Ao procurar nas configurações do navegador como voltar ao tema tradicional, descobri que a única forma de se fazer isso seria desativado completamente o Modo Escuro do macOS.

Antes de entrar em pânico, saiba que existe uma solução simples para resolver isso — desativando o Modo Escuro não apenas do Chrome, mas de qualquer app, mesmo sem alterar o tema geral do macOS.

Para fazer isso, basta abrir o Terminal (que está na pasta /Aplicativos/Utilitários/ do Finder) e digitar nele os seguintes comandos:

osascript -e 'id of app "Google Chrome"'

Depois, basta pressionar Enter . A única função do comando acima é nos informar qual é a identificação única de determinado aplicativo. No caso do Chrome, o resultado será com.google.Chrome .

Em seguida, vamos de fato fazer a alteração, usando a identificação que obtemos por meio do comando acima:

defaults write com.google.Chrome NSRequiresAquaSystemAppearance -bool yes

Tecnicamente falando, é como se o macOS parasse de informar o tema atual para os apps, que por padrão passam a usar o modo claro (tradicional).

Para ver o resultado, reinicie a aplicação em questão. Caso você queira voltar ao padrão, basta trocar o final do comando para -bool no .

· • ·

Isso vale para qualquer app. Um outro exemplo: vamos alterar o aplicativo (nativo) Editor de Texto:

osascript -e 'id of app "TextEdit"'

O retorno será com.apple.TextEdit . Agora, basta executar:

defaults write com.apple.TextEdit NSRequiresAquaSystemAppearance -bool yes

Pronto, problema resolvido! 😉

via BestTechie