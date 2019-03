Confira todos os vídeos exibidos hoje durante o evento especial da Apple

Como divulgamos, a Apple lançou hoje um apanhado de novos serviços que alavanca a posição da companhia desde o mercado de streaming de vídeos, com o Apple TV+, perpassando pelo universo dos jogos com o Apple Arcade, até o âmbito financeiro, com o Apple Card.

Como de costume, a Maçã já publicou todos os vídeos exibidos durante a keynote de hoje, e nós reunimos eles para vocês. Alguns estão disponíveis apenas em inglês (com legendas), ainda assim, é possível ter uma ideia do que vem por aí.

Vídeo de abertura

Curta os créditos de abertura do evento da Apple para a primavera de 2019. É hora do show.

Apple News+

Com o Apple News+, agora você pode ter acesso total a centenas de revistas e jornais importantes. Tudo em um só lugar.

Apple Card

Esse é Apple Card. Um cartão de crédito criado pela Apple, não por um banco. Construído para simplicidade, transparência e privacidade. Chegando neste verão.

Vale ressaltar que o Apple Card chegará durante verão (do hemisfério norte) nos Estados Unidos, inicialmente. Ainda não há previsão para a expansão do serviço para outros países.

Apple Arcade

Os jogos que vão mudar as regras do jogo. Ao criar o Apple Arcade, a Apple uniu forças com alguns dos desenvolvedores mais inovadores para dar vida aos jogos que eles — e você — sempre sonharam. Ainda este ano.

Apple Arcade é um serviço inédito de jogos por assinatura com mais de 100 games desenvolvidos pelas mentes mais criativas. Conheça alguns dos títulos mais inovadores. Ainda este ano.

Apple TV+

Conheça as mentes criativas por trás das histórias. O Apple TV+ é um novo serviço de streaming com histórias originais das mentes mais criativas da TV e do cinema. Chegando neste outono.

Oprah está aqui. E juntos, esperamos fazer coisas incríveis que realmente importam. Porque o mundo precisa de mais do que importa.

Para a felicidade de nós, brasileiros, e também dos portugueses, o Apple TV+ estará disponível no Brasil ainda este ano e, em Portugal, a partir do outono do hemisfério norte — além de outras dezenas de regiões.

· • ·

Certamente o vídeo que apresenta a história por trás das criações do Apple TV+ é um dos mais longos (e belos) já exibidos em uma keynote, mas o de abertura, pessoalmente, é o meu favorito. Conte-nos o que vocês acharam das produções da Maçã abaixo! 😉