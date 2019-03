Evento especial: Apple News+ dá acesso a mais de 300 revistas e jornais por US$10 mensais

O evento especial de hoje da Apple, como esperado, foi focado em serviços — logo no início, Tim Cook disse que, há décadas, a Apple cria hardwares e softwares de primeira linha, e que mais recentemente começou a investir mais em serviços. “É sobre eles que falaremos hoje”, afirmou o executivo.

“Serviços são a ação de ajudar alguém ou fazer algo por alguém”, e Cook listou alguns que a empresa já disponibiliza hoje como iCloud integrado ao iPhone sincronizando fotos com a nuvem, além da sincronização de dados via iCloud, a assistente Siri e o Apple Maps, o Apple Pay, o iMessage, o FaceTime, os apps Buscar Meu iPhone e Buscar Meus Amigos, o Apple Music, entre outros serviços. Muitos dos serviços existentes hoje são gratuitos; outros são pagos e remuneram terceiros. Serviços, para a Apple, precisam ser fáceis de usar, ter uma grande atenção a detalhes, serem privados e seguros, terem conteúdos curados, personalizados e serem compartilhados com toda a família.

Hoje, alguns novos chegarão à família. E o primeiro comentado pela empresa foi o Apple News, criado há três anos e que proporciona uma forma bacana de ler notícias no iPhone e no iPad — com fontes confiáveis, curado por experts em notícias.

Atualmente, o Apple News já é o app de notícias #1 do mundo. Editores da Apple selecionam as notícias mais quentes diariamente, e usuários têm também um feed personalizado de acordo com seus gostos e histórico de leitura. Mas muitos amam a ideia de ir a uma banca física, com tudo à mão, e é isso que a Apple pretende resolver com o lançamento de hoje.

Chamado Apple News+, o serviço trará registas e jornais com designs incríveis (incluindo fotos e vídeos), promovendo tendências, divertindo, educando, se aprofundando em temas complexos, trazendo entrevistas especiais, reunindo o trabalho de grandes jornalistas, dando foco a tudo o que há de moderno sem deixar de lado o compromisso jornalístico tão importante nos dias de hoje.

Roger Rosner, VP de aplicativos na Apple, foi o responsável por explicar um pouco mais sobre o novo serviço. Mais de 300 revistas farão parte inicialmente do Apple News+, cobrindo os mais variados temas: entretenimento, fashion, notícias, política, saúde, estilo de vida, viagens, gastronomia, equipamentos, esportes e por aí vai. É isso mesmo: todas as revistas num único lugar, com acesso bem fácil.

A interface básica é bastante perecida com à do Apple News que já conhecemos, com destaques, tendências, área personalizada e promoção de novas edições de revistas que estão saindo. Há capas “live”, em movimento (lembram do filme “Harry Potter”?). Ao tocar na capa da revista, somos levados a uma tabela de conteúdos e podemos pular exatamente para a matéria que queremos ler; é possível voltar ao índice ou ir deslizando de reportagem para reportagem. O visual é a navegação são ótimos, totalmente adaptados para dispositivos móveis — tudo sendo curado por editores do Apple News.

A experiência fica ainda melhor em iPads, é claro. Tudo é automaticamente adaptado para o dispositivo que está sendo usado para a leitura. “Ninguém nunca conseguiu tornar revistas digitais tão lindas e legíveis assim”, afirmou Rosner.

Além de revistas, o serviço contará com assinaturas de conteúdos diversos da web e de jornais como Los Angeles Times e Wall Street Journal. O preço? Como especulado, US$10 mensais — sendo que o primeiro mês será gratuito. E se você utiliza o Compartilhamento Familiar, todos terão acesso ao serviço sem pagar mais por isso!

Nesse começo, o Apple News+ só estará disponível nos Estados Unidos e no Canadá, em inglês e francês — alguns títulos (revistas e jornais) canadenses serão adicionados a ele, claro.

O iOS 12.2 e o macOS Mojave 10.14.4, os quais serão liberados hoje, vão liberar o serviço. Mais tarde, ainda em 2019, o Apple News+ chegará à Austrália e à Europa, começando pelo Reino Unido. Não há ainda previsão de lançamento no Brasil.