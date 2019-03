Firefox ganha recursos exclusivos no iPad; Telegram e Sygic também são atualizados

Recentemente, alguns apps para iOS bem populares foram atualizados com novidades. Entre eles, o navegador Firefox tem, agora, ainda mais recursos exclusivos no iPad; o Telegram introduziu a opção para apagar mensagens recebidas em todos os dispositivos e o app de navegação Sygic ganhou suporte aos Atalhos da Siri, como veremos a seguir.

Firefox

Para tornar a experiência no iPad ainda mais dinâmica e produtiva, a Mozilla atualizou o seu navegador móvel com novidades exclusivas para o tablet da Apple. Com isso, agora finalmente o Firefox possui suporte à Split View, facilitando o compartilhamento de links da web para outros aplicativos.

Se você usa um teclado externo com o iPad, agora também é possível utilizar comandos para executar ações dentro do Firefox (recarregar, abrir uma guia privada, buscar na página, etc.). A atualização também passou a permitir que usuários do Outlook definam o Firefox como o navegador (interno) padrão do app.

Além dos atalhos, abrir um nova guia anônima do Firefox no iPad ficou mais fácil, diretamente da barra de abas do app. Assim como a versão para desktop ou para o iPhone, o Firefox para iPad também pode enviar abas instantaneamente entre dispositivos conectados na mesma conta e gerenciá-las mais facilmente a partir da visão geral do Firefox.

Por fim, o navegador possui os mesmos recursos compartilhados entre os dispositivos iOS, como Modo Noturno, Modo Escuro e proteção contra rastreamento para impedir que serviços de terceiros acompanhem suas atividades na web (e consumam seus dados).

Telegram

O Telegram foi um dos primeiros mensageiros para iOS a oferecer a opção de apagar mensagens enviadas em todos os dispositivos — agora, ele expandiu essa opção também para os conteúdos recebidos.

Na versão 5.5 do Telegram, é possível apagar qualquer mensagem recebida de um chat a qualquer momento do aparelho de ambos os usuários da conversa. Você também pode excluir qualquer chat secreto tanto do seu dispositivo quanto do dispositivo da outra pessoa sem limite de tempo máximo.

Ademais, é possível restringir que outros usuários visualizassem seu perfil a partir das suas mensagens encaminhadas. Quando essa opção está ativada, qualquer conteúdo originalmente seu apresentará seu nome, mas as pessoas podem ou não visualizar seu perfil de acordo com as suas configurações, aumentando ainda mais a privacidade.

Uma nova barra de busca na aba “Configurações” do Telegram permite acessar ajustes do app mais rapidamente. Semelhantemente, a busca por GIFs e adesivos foi atualizada para visualizá-los antes de enviar GIF ou adquirir um pacote de stickers. Além disso, agora o Telegram transmitirá os conteúdos em vídeo para que você possa começar a assistir a eles sem esperar que o download seja concluído.

O mensageiro ganhou, ainda, suporte ao VoiceOver do iOS, que ajuda usuários com alguma deficiência visual a utilizar o dispositivo por meio de gestos e leitura dos itens da tela. No macOS, o Telegram agora suporta também múltiplas contas e teve a qualidade de chamadas melhorada, além de incluir todas as mesmas novidades para o iOS.

Sygic

Como dissemos, o app de navegação agora oferece suporte aos Atalhos da Siri, tornando ainda mais seguro e fácil utilizá-lo durante a direção. Com isso, basta criar um atalho para dirigir para sua casa ou para o seu trabalho e, com um toque, começar a navegar diretamente no app.

Da mesma forma, os usuários podem definir um trajeto e iniciar a navegação com os comandos de voz da Siri, para não tirarem os olhos da estrada. A versão 17.9.0 do app também inclui novos mapas com informações atualizadas de estradas.