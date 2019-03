iOS 12.2 traz imagens do novo Powerbeats Pro totalmente sem fio [atualizado]

Na última semana, surgiu um rumor de que a Beats, subsidiária da Apple, lançaria uma nova versão totalmente sem fio dos seus fones Powerbeats. Agora, o rumor acaba de assumir o status de “confirmação iminente”: o desenvolvedor Guilherme Rambo, do 9to5Mac, descobriu imagens oficiais e animações do futuro acessório nas entranhas do recém-lançado iOS 12.2.

Pelos nomes de arquivos descobertos por Rambo, tudo indica que o novo fone chamar-se-á Powerbeats Pro. O design do produto em si parece permanecer inalterado em relação às geração atual, com alça para o ouvido e tudo — a única diferença, claro, é o sumiço do fio que une as duas peças. O estojo de recarga, por sua vez, tem formato que lembra a case dos AirPods, mas com uma abertura horizontal.

Não há mais detalhes sobre os fones, como duração da bateria (deles próprios e do estojo) e outras especificações técnicas — as fontes ouvidas semana passada, entretanto, indicaram que os Powerbeats Pro terão o mesmo chip H1 dos novos AirPods, com suporte ao comando “E aí, Siri”, conectividade aprimorada e menor uso da bateria. Fica a dúvida se a case suportará carregamento sem fio e o (ainda) vindouro AirPower, como os novos AirPods.

Uma coisa é certa: se as imagens oficiais do produto já estão no iOS 12.2, é bem provável que tenhamos um anúncio oficial muito em breve. Parece ser uma ótima pedida para quem estava sonhando com novos AirPods na cor preta, por exemplo.

Quem se animou?

Atualização 25/03/2019 às 19:20

Guilherme Rambo escrutinou um pouco mais profundamente os códigos presentes no iOS 12.2 referentes ao Powerbeats Pro e bateu o martelo: sim, os fones trarão suporte ao comando “E aí, Siri”. Existe, inclusive, uma interface dedicada na nova versão do sistema preparada especialmente para que o usuário treine o comando e ative o fone sem dificuldades.