macOS Mojave 10.14.4 está agora disponível para todos os usuários [atualizado]

Hoje mais cedo, logo após a realização do seu evento especial, a Apple liberou o iOS 12.2 e o tvOS 12.2 para todos os usuários. Agora, chegou a vez do macOS Mojave 10.14.4 (compilação 18E226 ) de dar as caras!

A grande novidade desta nova versão é o suporte ao Apple News+ (por enquanto, apenas disponível nos Estados Unidos e no Canadá, em inglês e francês). Além disso, na versão 10.14.4, o recurso de preenchimento automático (AutoFill) do Safari agora suporta o Touch ID dos MacBooks Air/Pro. Para completar, caso você use o Modo Escuro no macOS e visite um site que conta com tal opção, ele automaticamente será ativado para ficar de acordo com o seu ambiente. 😉

Eis as notas de liberação completas desta atualização:

Atualização do macOS 10.14.4 A atualização do macOS Mojave 10.14.4 inclui correções de erros e melhorias, melhora a estabilidade e confiabilidade do Mac, e é recomendada a todos os usuários. Safari Adiciona compatibilidade com o Modo Escuro em sites compatíveis com esquemas de cores personalizados;

Simplifica o início de sessão em sites ao preencher credenciais com o Preenchimento Automático de Senhas;

Permite avisos de notificações push apenas depois de interagir com um site;

Adiciona um aviso ao carregar uma página web insegura;

Remove a compatibilidade com o padrão Não Rastrear expirado para impedir seu potencial uso como variável de identificação; agora, a Prevenção de Rastreamento Inteligente protege contra o rastreamento entre sites por padrão. iTunes Mostra mais destaques editoriais em uma única página na aba Explorar, facilitando a descoberta de novas músicas, playlists e muito mais no Apple Music. AirPods Adiciona compatibilidade com os novos AirPods (2ª geração). Mais Compatibilidade com o índice de Qualidade do Ar no app Mapas nos EUA, Reino Unido e Índia;

Melhora a qualidade de gravações de áudio no app Mensagens;

Fornece compatibilidade aprimorada com GPUs externas no Monitor de Atividade;

Corrige um problema da App Store que pode ter impedido a adoção das versões mais recentes do Pages, do Keynote, do Numbers, do iMovie e do GarageBand;

Melhora a confiabilidade de dispositivos de áudio USB quando usados com modelos de MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini introduzidos em 2018;

Corrige o brilho de tela padrão do MacBook Air (terceiro trimestre de 2018);

Corrige um problema de compatibilidade gráfica que poderia ocorrer em alguns monitores externos conectados ao Mac mini (2018);

Resolve problemas de conexão Wi-Fi que poderiam ocorrer após atualizar para o macOS Mojave;

Corrige um problema onde a readição de uma conta do Exchange poderia fazer com que ela desaparecesse das Contas de Internet;

Corrige um problema onde senhas de usuário do AOL poderiam ser frequentemente solicitadas no Mail.

A versão 10.14.4 está disponível pelo sistema de atualização nativo do macOS, em Preferências do Sistema » Atualização de Software.

Atualização, por Rafael Fischmann 25/03/2019 às 20:28

Eis os links diretos para download dos updates de hoje: