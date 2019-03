Promoções do dia na App Store: Change, Rebuild 3: Gangs of Deadsville, Copy’em Paste e mais!

Começando a semana com a nossa seleção de promoções nas App Stores!



O Change, criado por Sigalit Amsalem, é um dos mais bonitos utilitários de câmbio disponíveis na App Store — e, por isso, o nosso destaque do dia.

O aplicativo permite que você converta moedas facilmente, bastando escolher os países no topo da tela e pronto. Se desejar comparar com outras moedas, arraste o dedo para a direita ou a esquerda.

Na primeira abertura do app, são apresentadas 8 moedas; se desejar, o número para conversão pode ser aumentado para até 85. Vale lembrar ainda que o aplicativo necessita de conexão com a internet para atualizar seus valores com o mercado.

O ponto negativo fica pela ausência de um aplicativo para iPad e Apple Watch. 😔

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam mais de R$199 de desconto:

Apps para iOS

Jogo de estratégia.

Puzzles.

Reprodutor musical.

Utilitário musical.

Arte com letras.

Jogo de estratégia.

Apps para macOS

Reprodutor de vídeo.

Desenho vetorial.

Aproveitem as ofertas, acompanhem conosco o evento especial “É hora do show” da Apple e até amanhã! Ah, lembrando que as ofertas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😉