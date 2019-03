Apple alerta sobre codecs de vídeo incompatíveis com a próxima geração do macOS

Há alguns dias, informamos que a Apple atualizou seus principais aplicativos de edição de vídeo, incluindo o iMovie e o Final Cut Pro, como parte do processo de transição de apps de 32 para 64 bits no macOS.

Ainda que essa chave só será completamente virada daqui a alguns meses — com o lançamento do sucessor do Mojave, possivelmente o macOS 10.15 —, a Maçã está tratando de deixar tudo claro e publicou uma página de suporte, na qual explica o processo de transição para 64 bits e quais codecs de vídeo não serão mais compatíveis.

Como dissemos, os softwares de vídeo da Apple já podem detectar quais tipos de arquivos não serão suportados; contudo, após a atualização mais recente, eles também convertem-os automaticamente para um formato compatível. Mais precisamente, os arquivos de mídia criados a partir de formatos ou codecs do QuickTime 7 serão incompatíveis com as próximas gerações do macOS.

Para garantir que você não enfrente possíveis problemas com a reprodução e/ou edição de vídeos após o macOS Mojave, a Apple destacou a importância de verificar e converter todos os arquivos de mídia incompatíveis desde já. A empresa também ressaltou que, após a atualização, a opção de converter os arquivos incompatíveis não estará mais disponível.

Confira a seguir alguns exemplos de formatos de mídia afetados pela transição (que inclui o saudoso Perian\); veja aqui a lista completa dos tipos de arquivos incompatíveis (e compatíveis) com o macOS após o Mojave.

3ivx MPEG-4;

AV1/VP9;

CineForm;

Cinepak;

Coletânea de codecs Perian (tais como Microsoft MPEG-4, DivX, 3ivx, VP6 e VP3).

DivX;

Flash Video;

FlashPix;

FLC;

H.261;

JPEG 2000;

Microsoft Video 1;

Motion JPEG A;

Motion JPEG B.

On2 VP3, VP5, VP6, VP6-E, VP6-S, VP7, VP8, VP9;

Pixlet;

RealVideo;

SGI;

Windows Media Video 7, 8, 9.

Os formatos e codecs descritos pela Apple serão, portanto, incompatíveis com a próxima grande atualização do macOS. Se você pretende atualizar seu Mac, é imprescindível converter desde já esses arquivos para os formatos compatíveis.

Para tanto, é possível usar o Final Cut Pro, o Compressor e o QuickTime Player (versão 10.0 ou posterior) — o método para converter arquivos a partir do QuickTime, no entanto, não será suportado pelos sucessores do macOS Mojave. Uma outra boa alternativa de conversor, gratuita, é o HandBrake.

Quanto ao Final Cut Pro, a Apple descreve nessa página de suporte quais câmeras são suportadas pelo editor (logo, com as futuras gerações do macOS também). A empresa deverá anunciar a próxima versão do macOS durante a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019 em junho, com seu lançamento previsto para o segundo semestre deste ano.

via 9to5Mac