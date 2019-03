Apple Music supera 40 milhões de instalações no Android enquanto ganha suporte a Chromebooks

Afinal, o que podemos esperar do Apple Arcade? Em meio a um bombardeio de novos serviços da Maçã, apresentados durante o evento especial de ontem, muitas pessoas não conseguiram parar para ruminar algumas novidades. Em se tratando de jogos, é importante entendermos quais inovações o serviço de assinatura de jogos da empresa, o Apple Arcade, trará para as suas plataformas — e também […]

Apple alerta sobre codecs de vídeo incompatíveis com a próxima geração do macOS Há alguns dias, informamos que a Apple atualizou seus principais aplicativos de edição de vídeo, incluindo o iMovie e o Final Cut Pro, como parte do processo de transição de apps de 32 para 64 bits no macOS. Ainda que essa chave só será completamente virada daqui a alguns meses — com o lançamento do […]

macOS Mojave 10.14.4 está agora disponível para todos os usuários [atualizado] Hoje mais cedo, logo após a realização do seu evento especial, a Apple liberou o iOS 12.2 e o tvOS 12.2 para todos os usuários. Agora, chegou a vez do macOS Mojave 10.14.4 (compilação 18E226) de dar as caras! A grande novidade desta nova versão é o suporte ao Apple News+ (por enquanto, apenas disponível […]