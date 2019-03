Atalhos ganha novas habilidades de anotação; Apple Configurator 2, Darkroom e TV Time são atualizados

Depois de uma segunda-feira de novidades, nada melhor que uma leva de aplicativos importantes e/ou populares da App Store devidamente atualizados, certo? Pois vamos a eles.

Atalhos

O aplicativo de automação da Maçã chegou à versão 2.2 com novidades basicamente relacionadas ao Notas: agora, é possível criar “receitas” para criar, fixar, buscar ou mostrar notas, tudo com ações já embutidas no app.

Além disso, é possível, agora, extrair valores numéricos de textos com a ação “Obter Valores de Entrada”, enquanto a ação “Obter Tempo de Viagem” mostra mais informações, como nome da rota, horário de chegada e distância. Por fim, um toque na aba Biblioteca, agora, faz uma rolagem até o fim da sua lista de atalhos.

Apple Configurator 2

Mais um app da Maçã foi atualizado, mas talvez vocês não conheçam esse — o Apple Configurator 2 é utilizado por empresas para configurar iPhones e iPads corporativos em massa. Com a versão 2.9, o aplicativo passa a abraçar iPhones com Dual SIM: números, IMEI e ICCID desses dispositivos são, agora, registrados no painel de detalhes e no cfgutil do aparelho.

Além disso, a atualização traz novas opções: agora, é possível aplicar restrições ao uso do Acesso Pessoal e desativar os registros de servidor da Siri; também já está ativa a configuração do payload Transferência do Certificado.

Darkroom

O popular editor de imagens para iOS, por sua vez, ganhou algumas novidades bem legais. Por exemplo, agora é possível, ao visualizar uma foto no seu Rolo da Câmera, selecionar a opção de editá-la pelo Darkroom — uma tela com as principais funções do app surgirá, sem que você saia do aplicativo atual. Para isso, basta ativar a extensão do app no menu de compartilhamento do Fotos.

Além disso, a partir de agora o Darkroom integra-se com o app Arquivos (Files), do iOS, para que você possa importar e editar fotos diretamente da memória interna do seu dispositivo ou de serviços de terceiros, como o Dropbox; o app também passa a retirar as informações de localização das imagens antes de importá-las, para privacidade. Por fim, a versão 4.1 do editor adiciona suporte ao drag & drop dos iPads mais recentes para que você mova imagens entre apps.

TV Time

O aplicativo para acompanhar séries e comparar seus hábitos com os dos seus amigos ganhou um recurso muito pedido pelos seus usuários: um modo escuro para chamar de seu.

Para ativá-lo, basta ir até as configurações do app e entrar na tela “Aplicativo”. A versão 7.6.0 do TV Time também traz melhorias nas listas personalizadas dos usuários e classifica a opção “assistir depois” como um status. Há ainda correções de bugs e outras melhorias.