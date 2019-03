Apple libera primeiras versões beta do iOS 12.3 e do tvOS 12.3 [atualizado 2x: macOS Mojave 10.14.5]

Nesta semana, pós-evento especial no qual conhecemos novos serviços da Apple (Apple News+, Apple Arcade e Apple TV+) — além do Apple Card —, a empresa liberou as versões finais do iOS 12.2, do tvOS 12.2 e do macOS Mojave 10.14.4; agora, poucos dias depois, ela disponibilizou as primeiras versões beta do iOS 12.3 (compilação 16F5117h ) e do tvOS 12.3 ( 16M5117f ), os quais contam com o novo aplicativo Apple TV.

Curiosamente, a empresa liberou também o Apple TV Software 7.3 beta (compilação 12H825 ), nome do sistema que roda na Apple TV de terceira geração. Muito provavelmente essa compilação tem ligação com a disponibilidade do serviço TV+ para o aparelho — afinal, faz todo sentido a Maçã colocar o seu novo serviço no máximo de dispositivos possíveis.

Essas novas versões do iOS e do tvOS deverão pintar muito em breve no Apple Beta Software Program. E fique tranquilo: caso surjam mais novidades, informaremos aqui. 😉

Atualização, por Rafael Fischmann 27/03/2019 às 17:05

De fato, o novo aplicativo Apple TV também foi levado às Apple TVs de terceira geração. Isso significa que elas muito provavelmente também receberão o serviço Apple TV+, no futuro.

Atualização II, por Rafael Fischmann 27/03/2019 às 17:12