Apple Pay chegará a Portugal e mais países da Europa em breve

Após algum tempo sem muitas novidades em relação ao Apple Pay, a gigante de Cupertino finalmente deverá expandir o serviço para ainda mais países da Europa em breve, entre eles: Áustria, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, Grécia e Portugal.

A novidade foi divulgada pelo N26, banco digital com sede na Alemanha que oferece serviços para vários países da zona do euro e no Reino Unido. Por ora, nenhuma data de lançamento oficial foi divulgada, apenas que isso ocorrerá “em breve”.

Coming Soon! @n26 will bring #ApplePay, which is transforming mobile payments with an easy, secure and private way to pay that’s fast and convenient to customers in Estonia 🇪🇪, Greece 🇬🇷, Portugal 🇵🇹, Slovakia 🇸🇰, and Slovenia 🇸🇮! pic.twitter.com/iWgyH7pBYA

— N26 (@n26) 27 de março de 2019