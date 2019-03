CEO do Roku comemora disponibilidade do Apple TV+ em outras plataformas

No embalo das novidades apresentadas pela Apple na última segunda-feira, são muitas as expectativas em torno da plataforma de conteúdo original de vídeos da companhia, o Apple TV+.

Como informamos, o serviço se juntará ao acervo da iTunes Store e aos Apple TV Channels dentro do novo app Apple TV, que estará disponível em Smart TVs e set-top boxes de outras fabricantes.

Nós já havíamos cantado a pedra no começo deste ano, quando divulgamos que o suporte ao AirPlay 2 chegaria para diversas Smart TVs de fabricantes como Samsung, LG e Vizio. No evento especial desta semana, porém, vimos que o Roku e a Amazon Fire TV também estão dentro do bolo.

Sobre a expansão do aplicativo da Maçã para outras plataformas, o CEO da fabricante americana Roku, Anthony Wood, contou para a CNBC que é extremamente positivo que Apple esteja se esforçando para quebrar suas próprias barreiras e disponibilizar seus serviços em ainda mais produtos de outras fabricantes.

Obviamente, eles estão contando com a adoção inicial [do serviço de streaming] pela sua base de clientes do iPhone, do iPad e do Mac. Mas, na verdade, as Smart TVs são a maneira que a maioria dos serviços de streaming são vistos pelos clientes. É onde eles passam a maior parte do tempo.

O fundador do Roku também não perdeu a oportunidade para enaltecer a própria companhia:

Para que qualquer tipo de serviço como esse seja bem-sucedido, você deve estar nas principais plataformas de streaming de TV, e nós somos o principal distribuidor de conteúdo de streaming nos EUA.

De fato, a participação do Roku no mercado americano é bem significativa: no início do ano passado, a empresa detinha 37% do mercado de dispositivos para streaming de conteúdos, mais que o dobro da expressividade da Apple TV, que era de 15% na mesma época.

Wood argumenta, ainda, que a parceria com a Maçã não visa destacar (ou ofuscar) outros serviços em relação ao Apple TV+. De acordo com o executivo, o Roku suporta a maioria dos serviços de streaming para oferecer aos seus clientes todas as opções disponíveis, mas ele deixou escapar que a Netflix e o Amazon Prime estão na liderança da “era de ouro da TV”.

O Apple TV+ chegará ainda este ano em mais de 100 países, incluindo o Brasil. Ansiosos?

via AppleInsider