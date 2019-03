Claro poderá lançar suporte ao eSIM de iPhones nesta semana

Com o lançamento dos iPhones XS, XS Max e XR, a Maçã introduziu, pela primeira vez, a tecnologia Dual SIM nos seus dispositivos. Como sabemos, essa novidade funciona a partir do eSIM (exceto na China), que nada mais é do que uma linha eletrônica, a qual possui os mesmos recursos/funções de um chip físico.

Com a habilitação do recurso, a partir do iOS 12.1, nos novos iPhones, diversas operadoras no exterior lançaram suporte à tecnologia, incluindo algumas operadoras virtuais, como a Truphone e a GigSky. Com exceção dessas empresas, que oferecem planos de dados para o Brasil, nenhuma outra operadora oferecia suporte ao eSIM dos iPhones no país — até agora.

O MacMagazine foi informado, em primeira mão, que a Claro oferecerá suporte ao eSIM dos iPhones (e de outros smartphones) no Brasil ainda nesta semana. Uma página da operadora sobre o e-chip já está disponível e fornece algumas informações desse serviço.

Em meados do ano passado, a Claro foi a primeira (e única, atualmente) operadora a oferecer um plano celular para o Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) e posterior. Com a novidade, a empresa será a primeira a integrar smartphones e smartwatches à tecnologia eSIM no Brasil.

O e-chip é uma facilidade da Claro que permite ativar nossos serviços e funcionalidades da rede celular no seu smartphone ou smartwatch com eSIM.

A Claro ressalta, ainda, algumas vantagens da utilização de um chip eletrônico. Entre elas, é possível compartilhar o mesmo número e pacote de dados de uma linha e, como ele não pode ser removido, isso contribui para a localização do dispositivo em caso de perda ou roubo, já que ele continuará conectado à rede (exceto se alguém desligar o aparelho).

Não há, por ora, informações sobre valores de planos específicos para o eSIM; não obstante, isso já é um grande avanço para a implantação dessa tecnologia no Brasil.

Atualizaremos esta matéria assim que recebermos mais detalhes da Claro.