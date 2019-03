Faltava ele: Apple libera o watchOS 5.2 para todos os usuários, iniciando expansão do ECG (Europa e Hong Kong) [atualizado]

É, meus amigos. O fatídico dia chegou. Quando a Apple lançou os MacBooks Pro mais recentes, em 2018, vimos que eles traziam a terceira geração do teclado com o mecanismo borboleta. As primeiras duas gerações desse “novo” teclado foram um tanto questionadas — um pouco pelo design das teclas em si (que ficaram mais baixas […]

Nesta semana, pós-evento especial no qual conhecemos novos serviços da Apple (Apple News+, Apple Arcade e Apple TV+) — além do Apple Card —, a empresa liberou as versões finais do iOS 12.2, do tvOS 12.2 e do macOS Mojave 10.14.4; agora, poucos dias depois, ela disponibilizou as primeiras versões beta do iOS 12.3 (compilação […]