Como é usar o Google Maps com o recurso de realidade aumentada Recentemente, um recurso muito interessante foi liberado para alguns usuários do Google Maps: navegação utilizando realidade aumentada. Nosso leitor Guto Pagiossi (que faz parte do grupo de testes do app) foi um dos que testou essa novidade e nos contou um pouco a sua experiência. Ao traçar uma rota para se deslocar a pé, ele […]

Benchmark indica que novos iMacs trazem grande salto de performance em relação aos anteriores Há pouco mais de uma semana, quando a Apple lançou os novos iMacs, ela prometeu que eles seriam “até 2x mais rápidos”. E, pelo jeito, não foi balela. Um benchmark do iMac19,1 surgiu no Geekbench e seus números impressionam: 6.314 no teste single-core, 33.713 no multi-core. Comparativamente, o modelo anterior (que encabeçava a tabela do […]

Vivo agora suporta eSIM e clientes já podem usar o Apple Watch com conectividade celular! [atualizado: R$20/mês] Desde o lançamento do Apple Watch Series 3, o primeiro modelo de smartwatch da Maçã a contar com conectividade celular, a Claro era a única operadora brasileira a oferecer suporte à tecnologia eSIM (um chip eletrônico com as mesmas capacidades de um cartão SIM tradicional). A Claro, inclusive, poderá suportar essa tecnologia também nos iPhones […]