Apple atualiza suíte iWork em todas as plataformas com boas novidades

Na semana passada, quando anunciou os novos iPads Air e mini, a Apple disse por alto que lançaria nesta semana uma atualização para a suíte iWork trazendo integração aprimorada com o Apple Pencil no iOS e outras novidades.

Essa nova versão acaba de chegar a todas as plataformas da Maçã.

Thrilled to announce new and improved features across #iWork! We’ve made it even easier for #teachers and #students to create docs, spreadsheets, and presentations that showoff everyone’s best thinking. Update Pages, Numbers, and Keynote to see what’s new! https://t.co/5kIbzi84TZ pic.twitter.com/zxGplxGanN

— Apple Education (@AppleEDU) March 28, 2019