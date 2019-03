Benchmark indica que novos iMacs trazem grande salto de performance em relação aos anteriores

Como é usar o Google Maps com o recurso de realidade aumentada Recentemente, um recurso muito interessante foi liberado para alguns usuários do Google Maps: navegação utilizando realidade aumentada. Nosso leitor Guto Pagiossi (que faz parte do grupo de testes do app) foi um dos que testou essa novidade e nos contou um pouco a sua experiência. Ao traçar uma rota para se deslocar a pé, ele […]

AiriPods O Apple Watch é agora maior do que o iPod jamais foi. Como o relógio mais popular da história, é claro que o Watch já é uma nova história de sucesso mercadológico. Todavia, ele não é um sucesso cultural. Ele tem a habilidade de mostrar sua presença e dar ao usuário um nível de individualidade […]

Vivo agora suporta eSIM e clientes já podem usar o Apple Watch com conectividade celular! [atualizado: R$20/mês] Desde o lançamento do Apple Watch Series 3, o primeiro modelo de smartwatch da Maçã a contar com conectividade celular, a Claro era a única operadora brasileira a oferecer suporte à tecnologia eSIM (um chip eletrônico com as mesmas capacidades de um cartão SIM tradicional). A Claro, inclusive, poderá suportar essa tecnologia também nos iPhones […]