Infuse chega à sua sexta versão; Apple TV Remote, Twitter e Gmail são atualizados

Recentemente, o (sempre incrível) app Infuse chegou à sua sexta versão com muita glória e, é claro, novidades. Além disso, veremos a seguir as novidades que a atualização do Apple TV Remote, do Twitter e do Gmail trouxeram.

Infuse

O Infuse chegou à sua sexta versão com grandes melhorias e algumas novidades.

Entre elas, agora o serviço sincronizará os conteúdos via iCloud, tornando a experiência ainda melhor entre dispositivos conectados a um mesmo ID Apple.

Ademais, a integração com o app Arquivos do iOS também foi melhorada na nova versão, incluindo organização automática de pastas entre os serviços. O núcleo de reprodução do software também ganhou uma boa atualização, suportando até os filmes 4K HDR de última geração.

As legendas do serviço também estão livre de anúncios, agora.

Temos, ainda, suporte total ao AirPlay 2 (logo, para o HomePod), permitindo que você transmita o áudio de um vídeo para qualquer alto-falante com AirPlay enquanto a imagem é reproduzida no iPhone ou no iPad. Para comemorar a nova versão, o ícone do Infuse também foi alterado, agora mais minimalista.

O app possui uma versão gratuita que contém uma assinatura interna que desbloqueia todos os recursos do serviço, como vídeos em alta qualidade, acesso às plataformas de armazenamento online e muito mais; a versão paga, por sua vez, não possui compras internas. Aqueles que possuem o Infuse Pro 5 podem obter um desconto na compra da nova versão, enquanto os assinantes não serão cobrados pela atualização.

Apple TV Remote

Como dissemos, a atualização mais recente do app da Maçã não trouxe muitas novidades — as notas de liberação da versão 2.2, inclusive, cita apenas “melhorias gerias de desempenho e estabilidade”. Não obstante, a empresa decidiu alterar o ícone do app, que agora é basicamente uma ilustração do Siri Remote.

Anteriormente, o ícone do app era era preto com o dizer “TV” (marca do produto). Com a atualização, o ícone se assemelha mais com o controle remoto da set-top box, que também passa a corresponder ao ícone atualizado do Apple TV Remote na Central de Controle do iOS.

Twitter

O Twitter também foi atualizado recentemente com um recurso há muito exigido pelos usuários: um modo de fato escuro. Até então, o Twitter usava apenas um modo noturno que exibia uma tema com tons de azul escuro, o que não era ideal mas quebrava o galho.

Agora, a rede social introduziu um recurso adicional ao modo noturno chamado Lights out (Luzes apagadas), que por sua vez implica num tema verdadeiramente preto. É possível ativar a opção manualmente, no app do Twitter, em Configurações e privacidade » Tela e som.

Ademais, o Twitter adicionou um recurso para detectar o horário (do anoitecer ao nascer do sol) e ativar/desativar o Modo Escuro. Essas novidades estão começando a ser lançadas agora, e deverão chegar ao Android e na web em breve.

Gmail

Com a proximidade do fim das atividades do Inbox by Gmail, o Google está voltando toda a sua atenção para melhorar os recursos do seu principal app de email, o Gmail. Desta vez, a empresa atualizou o aplicativo com novas opções de personalização.

Mais precisamente, agora é possível definir quais ações aparecerão na tela ao deslizar sobre um email. Entre as possibilidades, temos arquivar, apagar, marcar como lido (ou não lido), ativar a função soneca e mover uma conversa para outra pasta.

Além de usar ações personalizadas para fazer uma seleção dos principais emails da sua caixa de entrada, o Google também apontou que você pode usar as mesmas ações ao receber notificações. Se você gosta de adiar emails, por exemplo, é possível pressionar com força (3D Touch) em uma notificação e tocar em “Adiar” para escolher a data e a hora da próxima notificação.

De acordo com o Google, essas novidades estão sendo lançadas para os usuários a partir de hoje e poderá levar até 15 dias para que os recursos estejam disponível para todos.

via MacRumors, 9to5Mac, 9to5Google