VoLTE: iOS 12.2 possibilita ligações via 4G na rede da Claro Se você é cliente da Claro e tem um iPhone, pode ter percebido uma novidade após atualizar o telefone para o iOS 12.2. Falo do VoLTE (Voice over LTE que, na prática, utiliza a rede 4G para realizar chamadas, quando necessário). No papel, a tecnologia faz com que a qualidade de voz seja melhor, oferece […]

Quer 256GB de RAM no iMac Pro? Só no momento da compra, mesmo Na semana passada, no mesmo dia em que atualizou os iMacs, a Apple passou a oferecer também uma nova opção de personalização para o iMac Pro com até 256GB de RAM. O preço, claro, é astronômico: US$5.200 nos Estados Unidos, R$41.600 aqui no Brasil. Até aí, um tanto hilário mas nenhuma surpresa. A Apple tradicionalmente […]

Como é usar o Google Maps com o recurso de realidade aumentada Recentemente, um recurso muito interessante foi liberado para alguns usuários do Google Maps: navegação utilizando realidade aumentada. Nosso leitor Guto Pagiossi (que faz parte do grupo de testes do app) foi um dos que testou essa novidade e nos contou um pouco a sua experiência. Ao traçar uma rota para se deslocar a pé, ele […]