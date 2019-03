Promoções do dia na App Store: NoteFace, idyoma, Brain App e mais!

No começo deste mês, divulgamos uma notícia (relativamente) atípica sobre a aquisição de um aglomerado de patentes pela Apple. Como vocês devem saber, a gigante de Cupertino não tem muita afinidade com a burocracia em torno das propriedades intelectuais e é mais comum vermos ela adquirindo empresas em vez de patentes. Ainda que não tenha […]

Se você é cliente da Claro e tem um iPhone, pode ter percebido uma novidade após atualizar o telefone para o iOS 12.2. Falo do VoLTE (Voice over LTE que, na prática, utiliza a rede 4G para realizar chamadas, quando necessário). No papel, a tecnologia faz com que a qualidade de voz seja melhor, oferece […]