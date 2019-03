Vivo agora suporta eSIM e clientes já podem usar o Apple Watch com conectividade celular!

Desde o lançamento do Apple Watch Series 3, o primeiro modelo de smartwatch da Maçã a contar com conectividade celular, a Claro é a única operadora brasileira a oferecer suporte à tecnologia eSIM (um chip eletrônico com as mesmas capacidades de um cartão SIM tradicional). A Claro, inclusive, poderá suportar essa tecnologia também nos iPhones XS, XS Max e XR ainda nesta semana. Mas parece que esse reinado da Claro acabou.

Com a chegada do watchOS 5.2, leitores (como o Vitor) nos informaram que conseguiram configurar o relógio junto a operadora Vivo e passaram a contar com conectividade no celular — podendo então realizar chamadas, enviar mensagens e ter acesso a conteúdos online (como Apple Music) sem a necessidade de estar ao lado do iPhone.

Oficialmente, a Vivo ainda não consta como provedora do serviço na página do Apple Watch que lista as parceiras da Apple nos diversos países onde o Apple Watch com conectividade é comercializado. Também não há, até o momento, nenhuma informação no site da Vivo sobre o assunto.

Aos interessados, é bom sempre lembrar que os modelos brasileiros dos Apple Watches Series 3 e 4 com conectividade celular homologados pela Anatel) são os mesmos vendidos na Europa e na Ásia. Ou seja, mesmo sendo cliente Claro ou Vivo, não adianta tentar configurar tudo em um relógio comprado nos Estados Unidos pois nada funcionará.