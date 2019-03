VoLTE: iOS 12.2 possibilita ligações via 4G na rede da Claro

Se você é cliente da Claro e tem um iPhone, pode ter percebido uma novidade após atualizar o telefone para o iOS 12.2. Falo do VoLTE (Voice over LTE que, na prática, utiliza a rede 4G para realizar chamadas, quando necessário). No papel, a tecnologia faz com que a qualidade de voz seja melhor, oferece mais velocidade para completar chamadas e permite que o usuário continue navegando em redes 4G durante uma ligação.

Nosso leitor Cesar Augusto Salame, por exemplo, foi um dos que notaram e nos alertaram sobre a novidade, acessível em Ajustes » Celular » Opções de Dados Celulares. Todavia, para que tal recurso funcione, é imprescindível o suporte da operadora telefônica. E a Claro está fazendo a sua parte.

Como informou o Tecnoblog, a Claro liberou chamadas via 4G (por enquanto em fase de testes) para alguns usuários que atualizaram o iPhone para o iOS 12.2 — paralelamente, atualizando também o perfil da operadora.

Ao site, a Claro deu a seguinte declaração:

A Claro frequentemente adiciona novas tecnologias e funcionalidades em sua rede. A operadora está realizando testes com o VoLTE (Voice over LTE) e, em algumas regiões do país, a tecnologia já pode estar disponível, desde que o smartphone suporte. Assim que tivermos a funcionalidade disponível em toda a rede e em caráter definitivo, informaremos aos nossos clientes.

Ainda segundo o Tecnoblog, a Claro é a terceira operadora brasileira a utilizar o VoLTE — a TIM foi a primeira e hoje conta com o recurso disponível em mais de 2 mil cidades; a Vivo, por sua vez, disponibiliza o VoLTE em 39 cidades.

Ontem, também noticiamos que a Claro está liberando nesta semana suporte a eSIM para smartphones.