Bug no macOS Mojave 10.4.4 impede usuários do Gmail de usarem o Mail

Você usa o Mail, cliente nativo do macOS? Tem ao menos uma conta Gmail configurada nele? Então deve ter percebido que, após atualizar para o macOS Mojave 10.14.4, o aplicativo solicita uma nova autenticação da conta em um navegador. Pois aí está o problema…

Falando especificamente do meu caso (que uso G Suite, o Gmail para empresas), ele pediu essa autenticação uma única vez. O problema é que, agora, vira e mexe a conexão se perde — um ícone de relâmpago ( ) surge ao lado da conta para informar que tem algo de errado com ela e um outro de um triângulo com uma exclamação no meio ( ) aparece logo abaixo do campo de busca.

Mas, para algumas pessoas (a maioria usando Gmail), o problema é ainda pior: ao tentar fazer a autenticação no navegador, o usuário entra num loop sem fim, com o Mail pedindo a todo momento uma nova autenticação. O pior é que, ao utilizar outros serviços (como o calendário) ou até a própria conta do Gmail/G Suite configurada em outro cliente (como o Spark), tudo funciona normalmente. Ou seja, o problema é mesmo no Mail.

Algumas pessoas tentaram alterar a senha, retirar a proteção de verificação em duas etapas, apagar e configurar novamente a conta no Mail… nada disso adiantou. Há também relatos de problemas na configuração de novas contas Gmail no Mail do iOS, ainda que em menor escala.

A Apple não se manifestou sobre o caso ainda mas, levando em conta que o problema está sendo discutido no fórum disponível no site empresa e que a mídia especializada está noticiando o assunto, é bem capaz de eles já estarem cientes de tudo e trabalhando numa correção — resta saber se ela virá em algum momento breve ou se só será liberada com o macOS Mojave 10.14.5, que já está em fase de testes.

via 9to5Mac