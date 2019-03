Cardhop, popular gerenciador de contatos, ganha versão para iOS

Quem acompanha o MacMagazine há mais tempo (e é fascinado por softwares de gerenciamento) deve se lembrar que, em 2017, divulgamos o lançamento do app Cardhop para macOS. Pouco mais de um ano depois, o popular gerenciador de contatos agora debutou na App Store do iOS.

Para quem não se lembra ou nunca ouviu falar dele, então (re)apresento-lhes o Cardhop: criado pela Flexibits, a mesma desenvolvedora do aplicativo de calendário Fantastical, o gerenciador possibilita uma interação ainda maior com a sua agenda de contatos no macOS (e agora também no iOS), a partir de ações rápidas e personalizáveis, como veremos a seguir.

Naturalmente, há quem diga que o app Contatos (Contacts) nativo é suficiente para o seu uso, principalmente no macOS. Contudo, existem usuários que realizam diversas tarefas nos seus dispositivos móveis e, vez ou outra, se veem “bloqueados” pelo app nativo do iOS. Em alguns casos, o Cardhop consegue contornar essas restrições, expandindo algumas opções.

Nesse sentido, além de efetuar ligações (FaceTime ou comum) e enviar mensagens (iMessages e SMS ), o Cardhop suporta ainda, serviços de terceiros como WhatsApp, Telegram, Messenger, Skype, Viber e Twitter. A guia “Recentes” exibe mais do que as últimas chamadas: ela inclui quais ações e apps foram usados, de forma que você pode acessá-la novamente com apenas um toque.

Assim como no macOS, é possível digitar o nome de uma pessoa seguido pelo email dela e o Cardhop adicionará essa informação àquele contato no iPhone/iPad. Ao digitar “ligue para fulano”, o app efetuará a ligação automaticamente, assim como uma assistente virtual.

Para a felicidade dos amantes dos temas escuros, o Cardhop possui uma variedade de estilos, incluindo uma opção para combinar dois temas — caso você queira, digamos, que a lista de contatos seja exibida num tom mais escuro e o cartão dos contatos com uma cor mais clara.

O Cardhop também oferece suporte aos Atalhos da Siri, permitindo-lhe automatizar várias ações com seus contatos e integrá-las aos outros aplicativos. O gerenciador oferece, ainda, um espaço para anotações (mais dedicado que aquele presente no app Contatos) e cartão de visita pessoal (com código QR), por meio do qual você pode compartilhar suas informações de contato mais relevantes com mais praticidade.

Por fim, o Cardhop oferece suporte para pesquisas em diretório específicos como Contatos do Google, G Suite e Exchange, permitindo que você baixe rapidamente as informações de contatos de suas contas nesses serviços. Uma atualização do Cardhop no macOS hoje também traz essa opção de pesquisa para os Macs.

Infelizmente, o app não suporta o português, então vamos torcer para que em breve eles atualizem o produto com ainda mais idiomas.