Operadora Vivo também anuncia suporte aos iPhones com Dual SIM

Semana movimentada para duas das grandes operadoras de telefonia celular brasileiras.

Primeiro, a Claro lançou suporte ao eSIM de iPhones e outros smartphones, após meses como a única operadora brasileira que trabalhava com o eSIM de Apple Watches.

Depois, a Vivo finalmente passou a suportar também o eSIM do Apple Watch por meio do seu novo serviço Vivo Sync. E, agora, a operadora está anunciando que também ampliará o seu portfólio da tecnologia eSIM para smartphones como os iPhones XS, XS Max e XR.

Em um comunicado enviado há pouco para a imprensa, a Vivo disse que clientes já podem se dirigir a qualquer uma das mais de 290 lojas selecionadas no Brasil para solicitarem a habilitação do eSIM em seus smartphones.

“O eSIM é o novo padrão de SIM card promovido pela GSMA, com tamanho reduzido, integrado aos dispositivos e sem possibilidade de remoção. Esta nova tecnologia é o futuro dos SIM cards e a Vivo, líder do mercado de telefonia móvel no Brasil, incentiva o uso de novas tecnologias que tragam benefícios para o cliente, trazendo uma maior segurança e conveniência para a ativação do seu aparelho”, declarou a operadora no comunicado.

Como o eSIM é um mero substituto do chip físico, a priori não há nenhum tipo de limitação de planos que podem ser contratados para uso com eles. A Claro já havia anunciado que seu e-Chip poderá ser habilitado em planos pré-pago, pós-pago ou controle; o MacMagazine já entrou em contato com a Vivo para confirmar se a mesma política comercial se aplicará a ela.

Parece que o futuro dos chips chegou com tudo ao Brasil. 👏🏼