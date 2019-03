Período experimental do Apple Music no Brasil agora é de apenas 1 mês

Desde que o Apple Music foi lançado, a Maçã oferecia um período experimental (trial) gratuito de três meses — tal como ela continua oferecendo nos Estados Unidos, por exemplo.

Aqui no Brasil, porém, essa oferta sofreu duas mudanças. No final do ano passado, a Apple passou a cobrar R$0,90 pelo período de três meses (o que, na prática, era quase a mesma coisa que “grátis”); mais recentemente, ela voltou a não cobrar nada pelo teste mas agora o reduziu para apenas um mês.

No meio do ano passado, até noticiamos que a empresa estava oferecendo um mês grátis do Apple Music, mas na época era para aqueles que já tinham usufruído de seus três meses gratuitos mas decidiram não manter a assinatura. Agora, é apenas um mês mesmo para quem nunca experimentou ele antes.

Particularmente, acho um mês mais do que suficiente para a pessoa decidir se gosta ou não do serviço. Por outro lado, é chato quando a empresa oferecia algo antes e depois muda para pior — ainda mais quando vemos que, lá fora, o tempo de trial permanece inalterado. Oh, well…

dica do João Carlos Damasceno