Promoções do dia na App Store: Pretzel News, Yeti Pie, Enigmatis 3 e mais!

iFixit desmonta os novos AirPods e… dá nota zero no quesito “reparabilidade” O que acontece quando um novo produto da Apple é lançado? Isso mesmo, a iFixit corre para colocar as mãos nele a fim de desmontar tudo e nos mostrar as entranhas tecnológicas criadas nos porões de Cupertino. E foi o que aconteceu com os novos AirPods (de segunda geração). Esse trabalho da iFixit se destaca […]

Período experimental do Apple Music no Brasil agora é de apenas 1 mês Desde que o Apple Music foi lançado, a Maçã oferecia um período experimental (trial) gratuito de três meses — tal como ela continua oferecendo nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil, porém, essa oferta sofreu duas mudanças. No final do ano passado, a Apple passou a cobrar R$0,90 pelo período de três meses (o que, […]

O esperado jogo The Elder Scrolls: Blades, da Bethesda, já está na App Store Anunciado em junho de 2018 na E3 — uma gigante feira internacional dedicada a jogos — e também demonstrado no evento de lançamento dos iPhones XS/XS Max, em setembro do mesmo ano, The Elder Scrolls: Blades é um jogo para lá de esperado na comunidade gamer; e ele acaba de ser lançado! Ou quase… A […]