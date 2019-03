Vaza imagem de esquema técnico que pode ser do “iPhone XI”

Ainda temos cerca de seis meses pela frente até conhecermos os iPhones de 2019, mas não é incomum já começarem a pipocar vazamentos preliminares por agora.

De ontem para hoje, o @OnLeaks publicou o esquema técnico acima — também compartilhado em uma imagem um pouco diferente pelo Slashleaks —, o qual seria, supostamente, do “iPhone XI”.

O render ali no meio, obviamente, é o mesmo que vimos no comecinho de janeiro — mostrando uma disposição um tanto estranha para o rumorado sistema triplo de câmeras do novo aparelho. Claro que o visual final não necessariamente será igual a esse, mas dá para ter uma base.

Um outro leaker, @laobaiTD, também publicou a mesma imagem ontem no Twitter indicando se tratar de um novo iPhone XR. Todavia, é bem difícil de imaginar que o sucessor do XR incorporará três câmeras traseiras enquanto um outro rumor apontou que até entre o “iPhone XI” é possível que esse seja um diferencial dos modelos de maior armazenamento. Na minha opinião, isso não ocorrerá; acho que o “iPhone XI” continuará com duas câmeras, mas o “iPhone XI Max/Plus” passará a ter três. Não me surpreenderia se o sucessor do iPhone XR ganhasse uma segunda, também.

A grande dúvida que ainda temos, claro, é qual será a característica dessa terceira câmera. Uma super grande-angular? Uma super teleobjetiva? Um sensor monocromático, para registrar mais detalhes em fotos e melhorar capturas com baixa luminosidade? O tempo dirá.

via MacRumors