AirPods lideraram o mercado de fones de ouvido sem fio no fim de 2018

Que os AirPods são um sucesso de vendas, não restam dúvidas. Nós, inclusive, comentamos diversas vezes os resultados positivos dos fones de ouvido sem fio da Maçã no mercado, o que não foi muito diferente no fim do ano passado: de acordo com a pesquisa mais recente da Counterpoint Research, os AirPods dominaram o mercado mundial de fones wireless no fim do último trimestre de 2018.

Mais precisamente, os acessórios da Apple foram responsáveis por 60% do total de vendas no período, que terminou em dezembro passado. Ao todo, foram vendidos mais de 12,5 milhões de fones de ouvido sem fio, sendo a América do Norte o maior mercado (24%), seguida pela região Ásia-Pacífico (excluindo-se a China e algumas regiões da Europa).

A Counterpoint explicou que a participação dos AirPods foi impressionante principalmente considerando dois fatores do mercado contrários à Maçã. Primeiro, houve um aumento da concorrência ao AirPods, com o lançamento de fones de ouvido sem fio com a mesma faixa de preço. O segundo fator é que muitos usuários aguardaram pelo lançamento da segunda geração dos AirPods ainda no ano passado (mas eles foram lançados só na semana passada), o que resultou em um maior espaçamento no índice de vendas durante os últimos meses de 2018.

Além dos AirPods da Apple, a lista dos mais vendidos apresentou modelos premium com preços em torno de US$150 e US$200. O Jabra Elite Active 65t, o Samsung Gear IconX e o Bose SoundSport Free foram alguns dos modelos premium da lista dos 10 mais vendidos. No entanto, várias opções de baixo a médio custo, com preço abaixo de US$100, também foram expressivos.

Ainda sobre o cenário competitivo, Liz Le — analista sênior da Counterpoint — disse que, durante o quarto trimestre de 2018, modelos mais acessíveis como o JLab JBuds, o Air True Wireless e o QCY T1 ganharam bastante expressividade no mercado. Para ela, essa ampliação da concorrência contribuirá para o lançamento de mais dispositivos com recursos avançados a preços razoáveis no futuro.

Como dissemos, a Apple permaneceu forte dentro do seu mercado doméstico; contudo, o desempenho da companhia foi um pouco menor na Europa e na China, onde outras marcas conseguiram se sobressair à avalanche dos AirPods. Além do saldo positivo mundialmente, os fones de ouvido sem fio são os “queridinhos” dos usuários, de acordo com essa outra pesquisa realiza pela Counterpoint.

Em breve, certamente as firmas de análise deverão comparar os números de vendas entre a primeira geração dos AirPods e a segunda, o que será interessante de ver, já que vários usuários que possuem a versão lançada em 2017 não pretendem atualizar os acessórios por agora.

