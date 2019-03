Filme da semana: compre “15h17: Trem para Paris”, de Clint Eastwood, por R$9,90!

Apple remove emoji da bandeira de Taiwan de Macs na China A Apple gosta muito de se vangloriar da sua independência e falta de correntes em relação a países, governos e estados. Histórias como essa abaixo, entretanto, servem para nos lembrar que até a toda poderosa Maçã, às vezes, precisa se curvar às pressões políticas dos lugares para se adaptar. De acordo com o jornalista Wang […]

AirPods lideraram o mercado de fones de ouvido sem fio no fim de 2018 Que os AirPods são um sucesso de vendas, não restam dúvidas. Nós, inclusive, comentamos diversas vezes os resultados positivos dos fones de ouvido sem fio da Maçã no mercado, o que não foi muito diferente no fim do ano passado: de acordo com a pesquisa mais recente da Counterpoint Research, os AirPods dominaram o mercado […]

Mural MM, edição LXVIII Todo sábado, nós publicamos um novo Mural MM aqui no site. Esta é a edição LXVIII. Funciona assim: semanalmente, selecionamos no Instagram cinco fotos de leitores do MacMagazine marcadas com a hashtag #MuralMM (de contas públicas e de preferência sem filtro) e que tenham, obviamente, sido tiradas com iPhones. Simples, assim! Confira as de hoje: […]