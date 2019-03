Apple Stores no Texas fecharão em breve; nova loja será inaugurada em Dallas

No fim do mês passado, divulgamos que duas Apple Stores no estado americano do Texas fechariam suas portas após anos de funcionamento — aparentemente por causa de problemas jurídicos relacionados aos constantes processos de infrações de patente que a Maçã recebe na região.

Agora, a companhia formalizou o encerramento das suas atividades em Frisco e Plano (distritos ao norte de Dallas) e divulgou, ainda, a data de inauguração da sua nova loja na cidade texana, entre outras novidades. Vamos a elas?

Frisco e Plano

Como dissemos, a gigante de Cupertino não divulgou oficialmente o motivo para encerrar as atividades da Apple Stonebriar e da Apple Willow Bend, que estarão abertas até dia 12 de abril. Em se tratando da Apple, o fechamento de duas lojas por problemas judiciais envolvendo patent trolls é algo inédito.

Nas páginas dessas lojas, a Apple divulgou uma mensagem comemorando os mais de 17(!) anos de funcionamento em Plano e 9 anos em Frisco. Espera-se que os funcionários dessas lojas sejam transferidos para a nova unidade da Maçã em Dallas, como veremos a seguir.

Dallas

Após confirmar a data de fechamento das duas lojas supracitadas, a Maçã anunciou a inauguração do seu novo espaço em Dallas. A Apple Galleria Dallas abrirá para o público no dia 13 de abril (um dia após o fim das atividades em Plano e Frisco) às 10h da manhã (horário local).

A nova unidade de varejo da empresa está no primeiro andar do centro de compras Galleria Dallas, conhecido pela grande pista de patinação no gelo e uma gigante cúpula de vidro. A loja deverá seguir as novas características de design das Apple Stores (incluindo a Video Wall), oferecendo várias sessões do Today at Apple.

De acordo com o 9to5Mac, alguns moradores de Dallas estão preocupados com a possível superlotação da próspera Apple Store na cidade devido a conglomeração das outras duas unidades de Frisco e Plano, além do fato de a loja estar localizada dentro de um centro de compras.

Para tentar evitar que esse problema aconteça, a Apple NorthPark Center, em Dallas, e a Apple Southlake Town Square, a cerca de meia hora da cidade, foram reformadas e agora podem receber ainda mais clientes. Além dessas instalações, a Apple Knox Street também será modernizada ainda neste ano.

Isso significa que, em breve, todas as unidades da Apple na região contarão com todos os recursos/serviços que as Apple Stores mais atuais têm a oferecer, podendo (ou não) desafogar a nova loja em Dallas. Como dissemos, a equipe da próxima localidade da companhia será composta por funcionários das lojas que fecharam.

Singapura

Em maio próximo farão dois anos que a Apple abriu sua primeira (e única) loja em Singapura, na Ásia, mas uma notícia divulgada pelo jornal The Straits Times sugeriu que isso poderá mudar em breve. De acordo com o relatório, a gigante de Cupertino estaria planejando inaugurar outros dois pontos de varejo no país ainda neste ano.

Ao que tudo indica, uma dessas abriria no novíssimo aeroporto Jewel Changi, que deverá ser inagurado em abril próximo. Quando aberto, o terminal será o principal aeroporto de Singapura e contará com mais de 280 lojas e uma cascata de 40 metros de altura.

A outra unidade deverá ser inaugurada próximo ao resort Marina Bay Sands, no principal centro comercial de Singapura. Atualmente, existe uma reforma em andamento que (supostamente) é de responsabilidade da Apple; a loja, em formato de cúpula, “flutua” sobre a água e está conectada ao luxuoso resort por uma passarela. Anteriormente, o local era ocupado pelo clube noturno Avalon.

Considerando que nos últimos anos as Apple Stores têm se transformado em mais do que pontos de compras, não é difícil de imaginar que a companhia estaria investindo em dois dos maiores pontos turísticos de Singapura. Contudo, só saberemos se a companhia de fato expandirá suas atividades no país asiático com o tempo.

Amsterdã e Austrália

Além de novas lojas nos EUA e em Singapura, a Maçã continua reformando (e modernizando) algumas das duas unidades ao redor do mundo. Desta vez, o iCulture informou que a Apple Amsterdam ganhará uma Video Wall para que a loja possa oferecer as sessões do Today at Apple.

Diferentemente do que normalmente faz, no entanto, a Apple não fechou o seu único ponto físico em Amsterdã para a reforma; na realidade, apenas uma parte da loja foi fechada, mas ela continua em pleno funcionamento — como aconteceu na Apple Morumbi. O trabalho de renovação ocorrerá por fases e poderá durar até outubro deste ano.

Do outro lado do globo, na Austrália, algumas mudanças também estão em andamento. Apesar da fatídica implantação de uma loja em Melbourne, a Maçã está investindo na modernização de outros pontos próximos dali, como a Apple Highpoint, localizada na cidade de Maribyrnong.

Ademais, a Apple Broadway, próxima à cidade de Sydney, também ganhará um bom upgrade, incluindo uma Video Wall. Em fevereiro passado, informamos que outra loja na Austrália, a Apple Bondi, foi fechada para atualização. Não há previsão de quando essas reformas vão acabar.

via 9to5Mac: 1, 2; MacRumors