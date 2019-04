Apple divulgará resultados do seu segundo trimestre fiscal de 2019 em 30 de abril

A Apple anunciou a segunda geração dos AirPods há menos de duas semanas e já estamos com os nossos há alguns dias. Hoje, lhes trazemos um vídeo completo de unboxing e primeiras impressões deles! A principal novidade dos novos AirPods é o seu estojo de recarga sem fio, mas os fones de ouvido também vêm […]

Não há dúvidas de que o AirPower vai entrar para os anais da Apple como um dos maiores micos da empresa — não propriamente pela incapacidade técnica para realizá-lo (é melhor cancelar um produto falho antes do seu lançamento do que colocá-lo no mercado, afinal), mas pela arrogância da Maçã em achar que poderia vencer […]