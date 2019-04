Apple surpreende e anuncia a segunda geração do iPhone SE

É, realmente, uma nova Apple: bem na virada de domingo para segunda-feira, possivelmente para compensar o fiasco do AirPower, a empresa acaba de anunciar a segunda geração do iPhone SE de forma silenciosa no seu site.

Vejam só:

Em tradução livre, nossa:

Esse é realmente especial. Liquid Retina num perfeito tamanho de tela de 4 polegadas. Face ID embutido. O mais inteligente e poderoso chip num smartphone. E um revolucionário sistema de câmera duplo com Controle de Profundidade. O iPhone SE é tudo o que você ama do iPhone. Desta vez, num pacote especial e único.

A Apple realmente abraçou o “Special Edition” no nome do aparelho e não poupou em tecnologias: temos o chip A12, Face ID e um sistema de câmeras duplo numa incrível tela Liquid Retina de 4 polegadas — para quem sonhava com um iPhone moderno e compacto.

Mesmo com tantas características de flagship, o novo iPhone será posicionado em um patamar de preço intermediário para que seja bem agressivo principalmente em mercados emergentes. Nos Estados Unidos, a versão de 64GB custará US$499 e, quando chegar ao Brasil, ele custará R$2.999 — exatamente o mesmo valor do Pocophone F1.

Não deixem de conferir o vídeo promocional do produto!