Cracker confessa ter invadido IDs Apple de atletas e rappers famosos nos EUA

Um cracker que vive no estado americano da Geórgia confessou, na última quarta-feira (27/3), ter invadido os IDs Apple de vários atletas profissionais e rappers famosos dos Estados Unidos, incluindo jogadores da NBA e da NFL , que resultou em um prejuízo de milhares de dólares para as vítimas.

De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Kwamaine Jerell Ford (27 anos) obteve as credenciais de login desses usuários a partir de um grande esquema de phishing que começou em 2015. Para obter as informações de acesso desses IDs Apple, o cracker enviava emails nos quais se passava por um representante do suporte da Maçã.

O relatório aponta que a Apple recebeu “centenas” de alertas de logins não-autorizados das contas das vítimas. Depois de acessá-las, Ford alterava a senha e as informações de recuperação dessa credencial, ou seja, os usuários não poderiam recuperar suas contas sem a ajuda de um funcionário da Maçã.

O Departamento de Justiça não revelou os nomes das celebridades do esporte e da música que tiveram suas contas invadidas, mas as informações dão conta de que Ford gastou milhares de dólares das vítimas com transferências e despesas de viagem. O agente especial do FBI Chris Hacker defendeu que, apesar da notoriedade das vítimas, isso pode acontecer com qualquer um.

O alto perfil das vítimas desse caso são um exemplo de que, não importa quem você seja, crackers como Ford estão tentando obter suas informações pessoais. Isso demonstra a necessidade de ter cuidado ao proteger informações pessoais e senhas, especialmente em resposta a emails suspeitos. Espero que esta seja uma lição para todos, não apenas para as vítimas deste caso.

Ford admitiu sua participação em apenas dois dos seis crimes que ele foi indiciado em abril do ano passado. Além de acusado por fraude computacional e roubo de identidade, ele também está sendo julgado por fraude em dispositivos de acesso e fraude eletrônica. A divulgação da sentença do cracker ocorrerá no início do segundo semestre deste ano.

Esse não é o primeiro caso de celebridades que tiveram seus IDs Apple invadidos após golpes aplicados nos dispositivos da Maçã. Em 2014, pelo menos quatro crackers se infiltraram nas contas de vários famosos, como as atrizes Jennifer Lawrence e Kirsten Dunst, no caso conhecido como Celebgate. Em agosto passado, a sentença final desses criminosos foi divulgada.

