Novos iPhones poderão ter baterias maiores por conta da recarga sem fio bilateral

Você já deve ter lido aqui no MacMagazine sobre um recurso interessante que está se espalhando na indústria (Huawei, Samsung, etc.) e que deverá ganhar o seu espaço nos iPhones de 2019: a recarga sem fio bilateral. O que isso quer dizer? Simples, da mesma forma que você pode hoje recarregar um iPhone colocando-o em cima de uma base compatível com o padrão Qi, você poderá colocar um Apple Watch ou o novo estojo dos AirPods em cima da traseira desses futuros iPhones e recarregar os acessórios numa boa.

A chegada desse recurso é praticamente certa, já que o analista mais famoso do mundo Apple, Ming-Chi Kuo, foi quem divulgou a notícia. E hoje ele está de volta, com mais uma informação sobre os vindouros smartphones.

Em uma nota para investidores, Kuo disse que a Compeq será a responsável por fornecer as baterias; já a STMicro ficará responsável pela entrega dos controladores de carregamento sem fio bidirecional.

Mas a boa notícia para nós, consumidores finais, é que por conta desse novo recurso (carregamento sem fio bilateral), os iPhones deverão vir com uma bateria maior do que as atuais — algo difícil de ver em novos produtos da Apple já que, tradicionalmente, a empresa otimiza outros componentes (como chips) e acaba diminuindo o tamanho físico da bateria (mas mantendo o mesmo tempo de uso).

Segundo Kuo, a bateria do sucessor do iPhone XS Max (3.175mAh) poderá aumentar 10-15%, enquanto que a do sucessor do XS (2.658mAh) teria um aumento de 20-25%! O iPhone XR (2.942mAh) seria o menos beneficiado, com um ganho de até 5% — todavia, levando em conta que ele hoje tem a melhor relação bateria/consumo entre todos os iPhones já lançados, faz sentido priorizar os sucessores do XS e do XS Max.

Que venham os iPhones com as melhores baterias já vistas! ⚡️🔌

via MacRumors