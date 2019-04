Pela terceira vez no ano, Apple reduz preços de iPhones na China

Em janeiro passado, a Apple reduziu os preços de iPhones na China; em março, mais uma redução ocorreu por lá; agora, segundo informou a CNBC, um novo corte — desta vez na casa dos 6% (levando em conta todos os produtos afetados).

O motivo da redução é o mesmo: vendas fracas no país. E como a China tem hoje uma representatividade enorme para a Apple, ela não pode se dar ao luxo de ter um desempenho comercial fraco por lá. Vale notar que o desta vez o corte não afetou apenas iPhones, não. Segundo a matéria, tanto os smartphones quanto iPads, Macs e AirPods tiveram seus preços reduzidos.

Há, contudo, um bom incentivo que ajudou a Apple a reduzir os preços: houve um corte de imposto na China que entrou em vigor justamente hoje, dia 1º de abril, fazendo com que a tarifa sobre o valor agregado para fabricantes caísse de 16% para 13%, como divulgou a Caixin. Essa redução do imposto pelo governo chinês se deu por conta da diminuição do crescimento da economia, que atingiu níveis recordes.

Diferentemente das duas primeiras reduções, essa pode inclusive ser vista na própria loja online da Apple. O iPhone XR de 64GB estava saindo por CN¥6.499; agora, o aparelho está à venda por CN¥6.199 (redução de 4,6%). Já os iPhones XS e XS Max agora estão CN¥500 mais baratos. A empresa inclusive afirmou que clientes os quais compraram esses produtos (que sofreram reajustes) nos últimos 14 dias poderão receber o reembolso da diferença.

Veremos se mais essa atitude da Apple resolve as coisas por lá. Enquanto isso, nós (brasileiros) ainda estamos aguardando a tão prometida redução de preços dos iPhones comentada por Tim Cook durante a divulgação dos resultados financeiros do primeiro trimestre fiscal de 2019. O CEO da Apple em nenhum momento mencionou o nosso país, mas toda a explicação dada por ele (valorização do dólar e nova política de não precificar mais os iPhones levando em consideração a moeda americano e sim a condição do mercado local) nos fez acreditar que o Brasil estaria dentro — até agora, porém, nada…

via The Loop