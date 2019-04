Promoções do dia na App Store: Valleys Between, Race The Sun, My Net e mais!

Começando o mês de abril com a nossa seleção de promoções nas App Stores, com ótimas opções para você estrear seu novo iPhone SE!

Desenvolva um incrível mundo, criando vida, desenvolvendo comunidades e descobrindo os mistérios silenciosos do vale com Valleys Between, criado pela Little Lost Fox.

Um dilema entre natureza e crescimento da sociedade, soa familiar? Esse é um dos grandes desafios desse interessantíssimo jogo. Deslize o dedo em sua tela e crie terras sob seus dedos.

A cada dia, um novo desafio, incluindo alterações de clima, chuva, neblina, neve e muito mais!

Confira um trailer dele:

A trilha sonora fecha com perfeição a experiência de jogo, aumentando o foco em toda a estratégia necessária para o sucesso de sua criação do vale perfeito.

Aproveite a oferta e boa diversão! 🙂

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$85 de desconto:

Apps para iOS

Jogo de corrida.

Gerenciador de arquivos.

Combine rostos.

Jogo de estratégia.

Efeitos para fotos.

Combine vídeos.

Apps para macOS

Utilitário de rede.

Jogo de estratégia.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que as ofertas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😁