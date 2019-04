SEGA e Nintendo anunciam games para iOS dos Jogos Olímpicos de 2020

Ainda estamos a pouco mais de um ano do início dos Jogos Olímpicos de Verão de 2020, que acontecerão em Tóquio (Japão), mas a SEGA já está no clima das competições. A criadora do ouriço Sonic anunciou, em parceria com a Nintendo, o lançamento de quatro games para celebrar o evento.

Entre esses, alguns títulos serão lançados ainda neste ano na Ásia — para o restante do mundo, em 2020. São eles: Tokyo 2020 Olympics: The Official Video Game (2019), Mario & Sonic At Tokyo Olympics (2019), Mario & Sonic Olympic Games: Arcade Edition (2020) e Sonic at the Olympic Games (2020).

Apesar do lançamento multiplataforma, cada um dos games estará disponível em um determinado lugar. Mais precisamente, os títulos que contam com a participação do personagem da Nintendo serão lançados exclusivamente para Switch e fliperamas.

O game oficial dos Jogos Olímpicos estará disponível tanto para Nintendo Switch quanto para PlayStation 4, Xbox e PCs, enquanto Sonic At The Olympic Games será a versão mobile (para iOS e Android) dos Jogos Olímpicos da SEGA.

Por ora não foram divulgados muitos detalhes, mas é possível imaginar que cada um deles trará diversas modalidades de esportes que competem nas Olimpíadas, como exibido no vídeo acima.

Isso também marcará o reencontro de ambos os personagens da SEGA e da Nintendo para comemorar os Jogos Olímpicos — a primeira vez que isso aconteceu foi em 2008, durante o evento em Pequim. Ansiosos?

via TouchArcade