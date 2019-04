Vídeo: AirPods de 2ª geração com estojo de recarga sem fio (unboxing e primeiras impressões)

A Apple anunciou a segunda geração dos AirPods há menos de duas semanas e já estamos com os nossos há alguns dias. Hoje, lhes trazemos um vídeo completo de unboxing e primeiras impressões deles!

A principal novidade dos novos AirPods é o seu estojo de recarga sem fio, mas os fones de ouvido também vêm com um novo chip H1 que promete menor latência e maior rapidez na conexão com dispositivos, maior autonomia de bateria e suporte ao comando “E aí, Siri”. Passamos por tudo isso no vídeo, é claro.

Para os donos de AirPods de primeira geração, vale notar que a Apple também disponibilizou há alguns dias uma atualização de firmware a qual aparentemente trouxe melhorias de performance e conectividade para eles.

Se curtir o vídeo, não esqueça de dar um “joinha” lá no YouTube e compartilhá-lo com parentes e amigos! E se quiser ser notificado sempre que postarmos novos vídeos em nosso canal, assine-o e ative o “sininho” logo ao lado para ficar por dentro de tudo do mundo Apple.