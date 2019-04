Aplicativo Clips ganha novos filtros e recursos adicionais; Gboard, Pixelmator Pro e Photoshop Express:Editor também são atualizados

E cá estamos nós de novo com mais uma série de novidades para aplicativos populares da App Store! Vamos dar uma olhada nelas?

Clips

Talvez muita gente já tenha esquecido da existência do app de vídeos “divertidos” da Apple, mas sim, ele existe — e ganhou uma pá de novidades interessantes hoje. A mais importante? Um novo filtro (claro!) que deixa suas gravações com a aparência de um velho vídeo gravado em fita VHS.

Além disso, temos novos pôsteres para colocar como plano de fundo, novos Live Tiles para títulos e legendas mais criativos e adesivos em 3D e estilo 8 bits. Também é possível exportar criações do GarageBand e de outros apps musicais diretamente para o Clips, além de duplicar/renomear projetos e salvá-los no Arquivos ou compartilhá-los com amigos pelo AirDrop, por email ou por serviços de nuvem.

A nova versão do Clips permite ainda que alunos utilizando o app Projeto Escolar façam tarefas de vídeo diretamente pelo app, enviando-as para o professor com apenas um toque.

Gboard

A versão 2.0 do teclado do Google traz algumas novidades bem aguardadas: os temas, por exemplo, foram reformulados e agora trazem muito mais opções de personalização — é possível, por exemplo, alterar a cor do plano de fundo ou até mesmo a espessura da linha da digitação por gesto.

A nova versão do Gboard traz ainda uma série de novos temas em gradiente e pode ser baixada gratuitamente na App Store.

Pixelmator Pro

A equipe por trás de um dos editores de imagem mais populares do macOS promete uma atualização mais profunda para breve, mas, por enquanto, o Pixelmator Pro vai sendo atualizado com novidades menores. A versão 1.3.3 do aplicativo abre fotos tiradas no Modo Retrato dos iPhones recentes já com uma camada de máscara aplicada, por exemplo.

Além disso, a atualização abre novos arquivos por padrão em abas e lembra do tamanho e posição da sua janela em novos documentos. Um novo efeito, chamado Comics, dá um ar de gibi a qualquer imagem, e a tecla / rapidamente bloqueia ou desbloqueia qualquer camada. Outros atalhos de teclado também foram adicionados para simplificar o trabalho dos usuários.

O Pixelmator Pro sai por R$150 na Mac App Store.

Photoshop Express:Editor

Por fim, um outro editor popular (só que para o iOS) também recebeu melhorias por parte da sua criadora, a Adobe. O Photoshop Express:Editor chegou à sua versão 7.4 com uma nova ferramenta HSL para correção de cores por seleção, novos efeitos de combinação e visuais HDR, para citar algumas novidades.

Temos também agora uma ferramenta que permite o compartilhamento da sua obra diretamente em redes sociais, além de uma melhoria na reprodução de mídias e a possibilidade de redimensionar marcas d’água. Também temos mais conteúdo adicionado na Creative Cloud.

O Photoshop Express:Editor está disponível gratuitamente na App Store.