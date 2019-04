Bragi, fabricante dos fones de ouvido sem fio The Dash, deixa o mercado de hardware

Alguns de vocês devem se lembrar do nosso review do Dash, um dos primeiros fones de ouvido totalmente sem fio que chegaram antes mesmo dos AirPods, em 2016. Desde o início, a Bragi — fabricante do Dash — disse que seu objetivo era “revolucionar o mercado”, mas isso não ocorrerá mais por parte dos seus gadgets.

O CEO da Bragi, Nikolaj Hviid, confirmou para a Wareable que vendeu os negócios de hardware da startup alemã para um comprador terceirizado não-divulgado, em março deste ano.

Mesmo com o fim das atividades no mercado, o executivo explicou que os consumidores continuarão a receber suporte por meio dos canais existentes e isso perpetuará mesmo após a aquisição do novo proprietário.

Hviid contou, ainda, que a Bragi continuará licenciando suas propriedades intelectuais e seus projetos de inteligência artificial (AI), mas não fabricará novos dispositivos. No ano passado, a Bragi anunciou uma plataforma de aprendizado de máquina chamada Nano AI, na qual está dedicando seus esforços.

A suíte de tecnologia da Bragi é aplicada além de nossos próprios produtos para parceiros e outras marcas de fones de ouvido. O Dash Pro possui AI e software inovadores que podem ser atualizados com novos recursos da assistente virtual da Amazon, a Alexa, tradução de idiomas e audição personalizada.

Com o lançamento do Dash, muitas empresas (e usuários) voltaram sua atenção para os fones de ouvido intra-auriculares sem fio, incluindo gigantes da tecnologia. Segundo fontes anônimas, o Google estava interessado em adquirir a tecnologia da Bragi para seus próprios acessórios, os Pixel Buds, mas o acordo não aconteceu.

É claro que todo esse hype voltou-se parcialmente (ou majoritariamente) para os AirPods no fim de 2016. Desde então, os fones de ouvido sem fio da Maçã vêm abocanhando cada vez mais fatias do mercado consumidor; no fim do ano passado, eles foram responsáveis por mais da metade do total de vendas desses gadgets no mundo.