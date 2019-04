Foxconn iniciará fabricação experimental dos novos iPhones na Índia

Em dezembro passado, informamos que a Apple estava planejando fabricar iPhones topos-de-linha na Índia (além da produção de modelos mais antigos) para ampliar a sua participação nesse mercado e, esperançosamente, aumentar as vendas no país. Mais do que isso: ela planeja abrir novas lojas na Índia e, para isso, é necessário que pelo menos 30% dos materiais utilizados na produção local venham de fornecedores com sede no país.

Logo depois, soubemos que a Foxconn, principal parceira da Apple na fabricação de iPhones, estava interessada em expandir suas atividades para a Índia. Agora, a empresa finalmente está prestes a iniciar a produção experimental dos iPhones topos-de-linha no segundo país mais populoso do mundo. As informações são da Bloomberg.

Essa fase de testes ocorrerá antes que a fornecedora da Maçã inicie a produção em massa dos novos iPhones na sua fábrica em Chennai, no sul da Índia. A Foxconn está investindo em suas fábricas por lá como uma opção para diversificar sua cadeia de fornecimento além da China, onde a maioria das instalações da empresa estão localizadas (e os problemas também).

Atualmente, a Apple fabrica a maioria dos seus gadgets com a Foxconn mas, na Índia, a Wistron (outra parceira da Maçã) já é responsável pela produção de modelos mais antigos, como os iPhones SE, 6s e, agora, também do iPhone 7. Ao fabricar os modelos topos-de-linha no país, é provável que esses aparelhos fiquem um pouco mais em conta por lá ao eliminar as taxas de importação e outros custos.

Como dissemos, todos esses esforços deverão contribuir para aumentar a expressividade da Apple no mercado indiano, que caiu para cerca de 1% em 2018. Nos dois primeiros meses de 2019, a Apple comercializou cerca de 150 mil dispositivos no país, a metade do que foi vendido durante o mesmo período do ano anterior, de acordo dados atualizados da Counterpoint Research.