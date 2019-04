iOS 13: conceito traz novidades para o iPad, incluindo multitarefa aprimorada

Quem está animado para o iOS 13? Rumores indicam que a próxima atualização do sistema operacional móvel da Apple deverá focar-se com mais afinco no iPad, e, munido dessa (suposta) informação, o designer Daniel Korpai resolveu conceituar algumas novidades que ele gostaria de ver no update — mais especificamente, em relação a toda a parte de multitarefa do tablet.

Todo o conceito de Korpai centra-se na ideia de que a multitarefa dos iPads (Pro, presumivelmente) deve ser mais flexível e apresentar mais possibilidades.

Na imaginação do designer, a tela do Split View poderia acomodar um grande número de aplicativos, com até três deles visíveis simultaneamente — bastaria deslizar com três dedos pela tela para chegar aos outros apps, e tocar e segurar na barra superior para reorganizá-los ao seu gosto.

A mudança também tornaria muito mais simples o processo de arrastar/soltar entre aplicativos, já que você teria um leque de possibilidades muito maior — bastaria tocar e segurar no elemento que quisesse arrastar, e levá-lo até o app desejado entre um enorme carrossel de opções.

No conceito de Korpai, também seria adicionado um Finder ao iPad — uma espécie de evolução do aplicativo Arquivos que temos hoje em dia. O app teria abas, quatro modos de visualização, um utilitário de visualização rápida para vários tipos de arquivos e uma barra lateral com as pastas mais acessadas e tags — ou seja, basicamente uma transposição do que já temos no Mac há anos.

No geral, não me parecem ideias particularmente viajadas demais ou longínquas — tanto o conceito quanto a forma de apresentação escolhida pelo designer são deveras possíveis de aparecer num futuro próximo, e bem que a Apple podia dar uma olhada nas criações de Korpai para ter um arroubo de inspiração. Será que pode acontecer?

via Cult of Mac